Napoli, Noa Lang parla dopo la partenza: il messaggio è inaspettato

Noa Lang ha condiviso un messaggio toccante con i tifosi del Napoli, augurando buona fortuna alla squadra per il resto della stagione. Il suo messaggio, breve ma ricco di significato, ha conquistato i cuori dei napoletani. Con un gesto significativo, Lang ha dimostrato tutto il suo affetto per la squadra e per i suoi tifosi.

L’Augurio di Noa Lang

Noa Lang, ormai un ex giocatore del Napoli, ha voluto lasciare un segno nel cuore dei tifosi partenopei. Prima di intraprendere il suo nuovo percorso con il Galatasaray, ha scritto un messaggio su ‘Instagram’:

“Buona fortuna per il resto della stagione, sei speciale“

Il giocatore, che ha indossato la maglia del Napoli per un breve periodo, ha voluto quindi rendere omaggio alla squadra e alla città che lo hanno accolto. La sua dedica non è passata inosservata, tanto che i tifosi hanno reagito con affetto e riconoscenza.