Napoli, fatta per la cessione di Noa Lang: cifre e dettagli

Una delle trattative più discusse degli ultimi giorni trova infine la tanto attesa fumata bianca. È tutto pronto per il trasferimento di Noa Lang al Galatasaray. L’olandese saluta la maglia azzurra e vola in Turchia in prestito oneroso con diritto di riscatto. Un’operazione in uscita per i partenopei che adesso torneranno inevitabilmente sul mercato per trovare il giusto rimpiazzo.
Conferma definitiva sul passaggio di Lang al Galatasaray: tutti i dettagli
Come riportato da Fabrizio Romano, è tutto fatto per il trasferimento di Noa Lang al Galatasaray. Il calciatore classe 1999 lascia l’Italia e sbarca in Turchia sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con successivo diritto di riscatto, fissato a 30 milioni di euro.
Lang avrà dunque l’opportunità di rilanciarsi con la maglia del Galatasaray, ricevendo inoltre uno stipendio più alto rispetto a quello previsto dal suo attuale contratto con il Napoli: tutto ciò si verificherà chiaramente in caso di riscatto da parte dei turchi e di permanenza a titolo definitivo del calciatore ad Istanbul.