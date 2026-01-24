Lutto per il Presidente Aurelio De Laurentiis: arriva il tweet

Oltre al solo calcio, in casa Napoli, ci si stringe anche attorno al dolore che sta affrontando in queste ore il Presidente Aurelio De Laurentiis e la sua famiglia. La società partenopea, sul proprio profilo ufficiale di X, ha lasciato un messaggio di cordoglio.
Scomparsa la moglie del cugino: il messaggio
È scomparsa la moglie dell’Avv. Nico Balzano, cugino di De Laurentiis. A darne il triste annuncio, è il Napoli:
“Aurelio, Jacqueline, Luigi, Edoardo e Valentina, unitamente a tutto il Calcio Napoli e alla Filmauro, partecipano con profondo cordoglio al grave lutto che ha colpito il cugino del Presidente, Avv. Nico Balzano, per l’improvvisa scomparsa della moglie Loredana Burgio. La famiglia De Laurentiis si stringe con affetto ai figli, Giuseppe e Olivia, e a tutti i familiari in questo momento di profondo dolore”.