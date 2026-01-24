Lutto per il Presidente Aurelio De Laurentiis: arriva il tweet

Oltre al solo calcio, in casa Napoli, ci si stringe anche attorno al dolore che sta affrontando in queste ore il Presidente Aurelio De Laurentiis e la sua famiglia. La società partenopea, sul proprio profilo ufficiale di X, ha lasciato un messaggio di cordoglio.

Scomparsa la moglie del cugino: il messaggio

È scomparsa la moglie dell’Avv. Nico Balzano, cugino di De Laurentiis. A darne il triste annuncio, è il Napoli: