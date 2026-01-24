Napoli, dopo Giovane è caccia ad un quinto: non solo Juanlu!

Dopo aver ufficializzato il suo primo acquisto invernale, il Napoli è pronto ad effettuare nuovi colpi per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Con il mercato a saldo nero, però, difficilmente possono avversarsi desideri. Giovanni Manna, direttore sportivo, è molto concentrato a cogliere le occasioni giuste. Nel mirino ora c’è anche un altro nome, oltre Juanlu Sanchez.
Napoli, richieste sul mercato: resta viva l’ipotesi Fortini
Il Napoli non si trova in un momento fortunato e positivo della stagione: i tantissimi infortuni hanno condizionato anche le scelte di formazioni. Per questo motivo, con l’innesto di Giovane, si viaggia sempre di più verso il 3-5-2.
Dunque, gli azzurri, sono al lavoro per cercare dei quinti che facciano alzare notevolmente il livello della rosa. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il nome forte resta Juanlu Sanchez, ma si segue anche Niccolò Fortini della Fiorentina.