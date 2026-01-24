Juventus – Napoli, Conte può anche sorridere: doppio recupero!

Domani sera la Serie A offrirà il più classico delle sue sfide: Juventus-Napoli. I partenopei di Antonio Conte non godono di un momento positivo, soprattutto lato infortuni Quest’oggi è arrivata la notizia di un ennesimo forfait: Milinkovic-Savic, molto probabilmente, non prenderà parte alla sfida. Ma arrivano anche notizie confortanti: ci sono due rientri.

Confermati due rientri: la conferma

Il Napoli, nonostante il periodo delicato, trova un leggero sorriso e un respiro di sollievo. Come emerso dall’ultimo post su Instagram della squadra azzurra, in viaggio verso Torino sono comparsi Alex Meret e Leonardo Spinazzola. I due erano in forte dubbio.

Meret, rientrato dal suo lungo infortunio, potrebbe immediatamente ritrovare il campo per via del problema muscolare dell’ex Torino. Spinazzola, invece, aveva subito un colpo al ginocchio nell’ultima sfida di Champions League, contro il Copenhagen.

Juventus-Napoli, Conte con scelte obbligate

In vista della sfida di domani sera, Conte vede tantissime assenze che non gli consentono di avere tante soluzioni. Tra i pali, dunque, ci dovrebbe essere Meret. Il ballottaggio è in difesa: Beukema si contende un posto con Di Lorenzo che, in caso di schieramento nella difesa a tre, lascerebbe la fascia di destra a Gutierrez.

In avanti è arrivato Giovane: il brasiliano si candida per una maglia da titolare, anche se il trio Elmas-Hojlund-Vergara dovrebbe essere confermato. In panchina, confermato, Lukaku.

Tre punti per continuare a sognare

La vittoria dell’Inter contro il Pisa, ha portato i nerazzurri a nove lunghezze sopra i campioni d’Italia, con la partita da giocare domani sera contro la Juventus. Strappare punti all’Allianz Stadium, campo difficilissimo, manderebbe un segnale forte al campionato, soprattutto per via delle numerose assenze.