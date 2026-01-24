Ultim’ora Napoli: ennesimo forfait, a forte rischio per la Juventus

Non c’è pace in casa Napoli: Antonio Conte rischia seriamente di perderne un altro per il big match contro la Juventus. In dubbio è infatti la presenza di Milinkovic-Savic. L’ultim’ora preoccupa il tecnico che sta già ragionando su un piano B. Di seguito i dettagli.
Milinkovic-Savic in forte dubbio per Juventus-Napoli
Secondo quanto riferito da ‘Radio Marte’, Milinkovic-Savic è in forte dubbio per la Juventus. In casa Napoli, sul fronte assenze, continua a piovere sul bagnato.
Se non dovesse farcela al suo posto dovrebbe partire dal 1′ Alex Meret.