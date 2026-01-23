Ultim’ora Napoli, arriva un’altra tegola per Conte: lo stop è una mazzata!

Non vuole finire affatto l’emergenza infortuni che sta travolgendo il Napoli. Le nuove notizie che arrivano al riguardo non sono per nulla confortanti: secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, si andrebbe nella direzione dell’operazione per l’infortunio di David Neres, i cui tempi di recupero rischiano di essere lunghissimi. Conte rischia quindi di fare a meno per davvero tanto tempo di uno dei suoi migliori calciatori.

Neres si opera: sarà lungo stop

Secondo “La Gazzetta dello Sport“, la decisione (anche se non ancora ufficiale) sembra oramai presa: David Neres si opererà alla caviglia. Il calciatore aveva subito una torsione innaturale all’arto nel corso della partita contro la Lazio. Il brasiliano era anche tornato in campo nella gara contro il Parma, dove però ha avvertito nuovamente dolore. Il calciatore, secondo la rosea, si sarebbe sottoposto a numerose sedute di riabilitazione per cercare di migliorare la situazione, ma non è mai riuscito a far sparire del tutto il dolore.

Che tegola per il Napoli: quanto starà fuori

Così, dopo un consulto fra lo staff medico del Napoli e uno specialista a Londra, la decisione è stata inevitabilmente quella dell’operazione per rimediare allo stop. Lo stop previsto sarà intorno ai due mesi, con il rientro che potrebbe avvenire a cavallo della pausa per le nazionali di marzo. Neres rimarrà quindi fuori dal campo per un bel po’: una tegola che si aggiunge alle assenze di Anguissa (che sarà out anche contro la Juve), De Bruyne, Gilmour, Rrahmani e Politano.

