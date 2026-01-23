Napoli, emergenza senza fine: un mancato recupero e una nuova assenza contro la Juve

Il Napoli deve fare i conti con un’emergenza davvero infinita da affrontare. La squadra di Conte si è vista decimata per i tantissimi infortuni e anche contro la Juventus la situazione non migliorerà. Secondo Sky Sport, Anguissa non ce la farà infatti a recuperare per il match. Come se non bastasse, però, anche Spinazzola sarebbe in dubbio per la gara.

Anguissa out, Spinazzola in dubbio: emergenza Napoli

Le ultime notizie di formazione riportate da Sky Sport disegnano una situazione assolutamente emergenziale in casa Napoli. Gli azzurri dovranno infatti fare a meno di Anguissa, che anche oggi avrebbe svolto terapie. Non trovano conferma, quindi, le notizie circolate in mattinata che parlavano di una sua possibile convocazione.

Rappresenta una nuova tegola invece la possibile assenza di Spinazzola. L’esterno non è al meglio dopo la botta subita in Champions League e per questo Conte ha già provato Mazzocchi al suo posto.