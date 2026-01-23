Home ->

Noa Lang ‘dimentica Napoli’: “Qui ora sono a casa”

Noa Lang si è trasferito al Galatasaray con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’esterno offensivo, arrivato la scorsa estate, non è riuscito mai a imporsi come aveva fatto nella sua precedente esperienza al PSV, costringendo il Napoli e il direttore sportivo Manna per la cessione. Arrivato a Istanbul, ha subito parlato come nuovo calciatore del Galatasaray.

Sono orgoglioso e felice di essere qui, non vedo l’ora di iniziare. Sarà un nuovo capitolo. Ringrazio la dirigenza che mi ha voluto. Anche i nuovi compagni mi hanno accolto benissimo. Ci divertiremo molto insieme e vogliamo raggiungere grandi traguardi. I tifosi mi hanno inviato tanti messaggi, li ringrazio per la fiducia. Spero di rispondere sul campo. Istanbul è un posto speciale. Ha un significato speciale per me, sono felice di essere di nuovo a casa“.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
