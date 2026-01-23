Noa Lang ‘dimentica Napoli’: “Qui ora sono a casa”

Noa Lang si è trasferito al Galatasaray con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’esterno offensivo, arrivato la scorsa estate, non è riuscito mai a imporsi come aveva fatto nella sua precedente esperienza al PSV, costringendo il Napoli e il direttore sportivo Manna per la cessione. Arrivato a Istanbul, ha subito parlato come nuovo calciatore del Galatasaray.

Napoli, Noa Lang si presenta al Galatasaray: le sue parole

