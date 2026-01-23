Noa Lang ‘dimentica Napoli’: “Qui ora sono a casa”

Noa Lang si è trasferito al Galatasaray con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’esterno offensivo, arrivato la scorsa estate, non è riuscito mai a imporsi come aveva fatto nella sua precedente esperienza al PSV, costringendo il Napoli e il direttore sportivo Manna per la cessione. Arrivato a Istanbul, ha subito parlato come nuovo calciatore del Galatasaray.
Napoli, Noa Lang si presenta al Galatasaray: le sue parole
Arrivato a Istanbul, Noa Lang si è subito presentato al Galatasaray come nuovo giocatore del club turco. Ecco cosa ha detto.
“Sono orgoglioso e felice di essere qui, non vedo l’ora di iniziare. Sarà un nuovo capitolo. Ringrazio la dirigenza che mi ha voluto. Anche i nuovi compagni mi hanno accolto benissimo. Ci divertiremo molto insieme e vogliamo raggiungere grandi traguardi. I tifosi mi hanno inviato tanti messaggi, li ringrazio per la fiducia. Spero di rispondere sul campo. Istanbul è un posto speciale. Ha un significato speciale per me, sono felice di essere di nuovo a casa“.