Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Lang al Galatasaray, clamoroso retroscena: “Il Napoli si era opposto!”

Noa Lang in campo con la maglia del Napoli

Ormai è partito e ha già raggiunto Istanbul per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Galatasaray. Un nuovo inizio, dopo sei mesi azzurri tra più bassi che alti, con un feeling mai del tutto sbocciato con il suo ormai vecchio allenatore Antonio Conte. Eppure proprio Conte, insieme alla la società, volevano trattenere Noa Lang e convocarlo per la trasferta di Torino.

“Stava per saltare tutto”, Romano svela un incredibile retroscena

L’olandese ha già messo piede in Turchia, eppure per un momento c’è stata la possibilità che potesse saltare tutto. Infatti, come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il Napoli avrebbe voluto che Lang partisse dopo la sfida contro la Juventus di domenica, data appunto la forte emergenza nel reparto offensivo azzurro.

Dal Galatasaray, però, è arrivato un secco no come risposta a tale richiesta della società del Napoli, minacciando addirittura di far saltare l’intera operazione. Una situazione che ha spinto i partenopei a lasciar partire Lang, senza rischiare di perdere l’occasione di sbloccare il mercato.

Noa Lang in azione con la maglia del Napoli durante la sfida di Champions contro il Copenaghen

L’addio di Lang sblocca tutto: un colpo già piazzato e un altro sul tavolo

Alla fine Noa Lang (insieme a Lucca) ha sbloccato tutte le trattative in casa Napoli. Il suo addio ha aperto la possibilità agli azzurri di fare mercato e di piazzare subito, poche ore dopo la sua partenza da Capodichino, il primo colpo di questa finestra invernale. Infatti, Giovane del Verona è ormai prossimo a diventare un calciatore del Napoli. E non è finita qui, visto che nel mirino ora c’è anche Cambiaghi del Bologna, finito nel taccuino della dirigenza.

