Colpo di scena Napoli, cambia tutto per Giovane: può succedere già nelle prossime ore

Il Napoli potrebbe regalare Giovane a Conte già per la sfida di domenica contro la Juventus: il brasiliano è a un passo, con la trattativa in dirittura d’arrivo dopo le cessioni di Lucca e Lang. Il classe 2004 potrebbe esordire subito allo Stadium dopo la certezza dell’operazione di Neres, che rischia un lungo stop.

Napoli, Giovane già in campo con la Juve?

Giovane Santana do Nascimento, seguito da tempo dal DS Giovanni Manna e strappato alla concorrenza, è pronto a firmare con gli azzurri. La formula dell’affare (intorno ai 20 milioni tra parte fissa e bonus) rientra nei paletti imposti al Napoli, grazie proprio alle uscite contemporanee di Noa Lang e Lorenzo Lucca.

Con la trattativa praticamente archiviata, secondo il Corriere dello Sport mister Conte conta di averlo già a disposizione per il big match di Torino. Non è scontato, ma la possibilità di impiegarlo, anche dalla panchina, stuzzica il tecnico azzurro: dopo l’infortunio di David Neres la rosa è cortissima, e la corsa contro il tempo potrebbe rivelarsi un fattore in vista del big match contro i bianconeri.

L’emergenza Neres cambia tutto

Il guaio peggiore in casa Napoli resta l’infortunio di David Neres: il rischio concreto di finire sotto i ferri preoccupa Conte, e solo nelle prossime ore arriverà la decisione tra stop conservativo o operazione. Tempi lunghi in entrambi i casi, che anticiperebbero l’esordio di Giovane: servono forze fresche, e il brasiliano dovrà darci dentro fin da subito.

Giovane potrà giocare contro la Juventus? Sì, la società punta a chiudere tutto in poche ore per averlo già convocato.

Quanto è costato Giovane al Napoli? Circa 20 milioni complessivi, tra parte fissa e bonus.

Quando torna Neres? Difficile dirlo: rischia l’intervento e uno stop prolungato.