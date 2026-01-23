Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

McTominay avvisa: “Quello che facciamo non è abbastanza” poi parla di Hojlund

Situazione difficile per il Napoli, sia per quanto riguarda soprattutto il percorso in Champions League, sia per la mole di infortunati, che porterà i partenopei ad avere numerosi indisponibili per il big match contro la Juve. Scott McTominay, parlando da leader, è intervenuto ai microfoni della CBS parlando del momento del Napoli.

McTominay: “Non facciamo abbastanza, dobbiamo essere più vicini ad Hojlund”

Il centrocampista scozzese del Napoli Scott McTominay ha parlato alla CBS. Di seguito le sue parole.

“Non facciamo abbastanza”.

“Dobbiamo trovare il modo di segnare il secondo e il terzo gol. Onestamente non è stato abbastanza, dobbiamo spingere di più per chiudere le partite. Ora abbiamo una grande partita contro il Chelsea nell’ultima di Champions, speriamo di fare bene lì”.

Più uomini vicino ad Hojlund.

“Dobbiamo trovare qualcosa in più negli ultimi trenta metri, qualche combinazione che facevamo bene l’anno scorso. Dobbiamo portare più uomini vicino a Hojlund, aiutarlo quando riceve tra le linee e cercare più passaggi filtranti e tiri. Certo, con tutti questi infortuni non è facile, ma stiamo lavorando per cercare di migliorare la nostra situazione”.

Il gol contro il Copenhagen e come sta a Napoli.

Un gol di istinto, sapevo che appena Delaney è uscito non mi marcava più. Prima era molto fisico, mi tratteneva e non riuscivo a muovermi. Quando è uscito, ero libero. Ho avuto più spazio per attaccare l’area, anticipare il portiere e colpire di testa. Sto davvero bene a Napoli, la gente è fantastica e mi dà supporto. Mi sto godendo tutto”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
