Napoli, nuova idea per il mercato: arriva dalla Serie A!

Cessione a sorpresa.

Il Napoli piazza il primo colpo ma non si ferma. In serata è arrivato l’annuncio di Fabrizio Romano che ha sancito la chiusura della trattativa tra Hellas Verona e Napoli per Giovane. Il brasiliano classe 2003 vestirà la maglia azzurra per circa 20 milioni di euro, ma potrebbe non essere il solo colpo di questo mercato. La nuova idea è Cambiaghi del Bologna.

Napoli, idea dal Bologna: si prova per Cambiaghi

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli starebbe provando ad acquistare Nicolò Cambiaghi, esterno offensivo del Bologna. La trattativa è ancora ad uno stato embrionale, ma potrebbero esserci contatti nelle prossime ore.

I rossoblù non vorrebbero privarsi dell’ala, dunque non sarà una trattativa semplice. Il Bologna, infatti, non farà sconti. Saranno le prossime ore a chiarire la fattibilità dell’operazione, ma una cosa è certa: i partenopei ci sono e vogliono essere protagonisti in quest’ultima parte del calciomercato invernale.

 

