Cassano sotto accusa, botta e risposta: c’entrano Di Lorenzo e Vergara

Dopo il deludente pareggio del Napoli in Champions contro il Copenhagen, Antonio Cassano, nel consueto appuntamento di Viva El Futbol, ha attaccato duramente Mario Giuffredi, agente di Marianucci, Vergara e anche di capitan Di Lorenzo. Il procuratore non ha preso bene le dichiarazioni di Fantantonio, replicando duramente: le accuse reciproche dividono i tifosi.

Le frecciate di Cassano dopo Copenhagen – Napoli

L’ex fantasista barese, a Viva el Futbol, non ha risparmiato nessuno dopo la gara europea. Nel mirino, oltre a Lucca che ormai è in partenza per Nottingham, sono finiti anche Vergara e Marianucci:

Lucca è molle, non può giocare nemmeno nei giardini di casa sua. Un procuratore ha criticato Conte. Ma se Antonio avesse avuto Fermin Lopez e non Vergara, secondo voi non lo faceva giocare? Marianucci ha giocato due volte e ha fatto più danni della grandine”.

Il riferimento è, senza dubbi, al procuratore dei due giovani azzurri Mario Giuffredi, che non aveva nascosto nei giorni scorsi un velo di polemica contro Conte per lo scarso minutaggio concesso ai suoi assistiti.

Vergara contro il Sassuolo
Vergara esaltato dalla stampa dopo Napoli-Sassuolo (Luca Petrilic) -SpazioNapoli.it

Giuffredi non le manda a dire: “Di Lorenzo ha vinto più di lui”

La risposta dell’agente non si è fatta attendere: Giuffredi ha risposto punto su punto a TMW. Ad aumentare la tensione, il paragone tra il palmares di Cassano a quello di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli assistito da anni dal procuratore:

“Cassano a che titolo parla di calcio? Vorrei ricordargli che Di Lorenzo ha vinto più di lui e parla e si atteggia come se avesse vinto gli stessi titoli di Del Piero o Baggio. Non ha mai fatto niente e non so a che titolo parli di calcio ancora oggi, è l’ultima persona a cui devo dar conto. A Cassano rimangono le chiacchere, a Di Lorenzo i titoli”.

