Napoli, novità importantissime per la Juventus: due big recuperano!

Archiviato l’amaro pareggio di Champions League, s’inizia a pensare alla gara contro la Juventus, mai una gara qualsiasi. Oggi la ripresa degli allenamenti in quel di Castel Volturno, e Antonio Conte dovrebbe ricevere buone notizie dall’infermeria: Frank Zambo Anguissà e Alex Meret verso il rientro.

Napoli, Anguissa e Meret recuperano per la Juve? Le loro condizioni

Resiste la grande emergenza in casa Napoli, tanti anzi troppi giocatori fuori per gli azzurri fin da inizio stagione. Antonio Conte continua a dover fare la conta degli infortunati, ma proprio oggi potrebbe ricevere una piacevole notizia e per certi versi anche un pò a sorpresa visti i tempi lunghi sui diversi rientri.

Come riporta Il Corriere dello Sport, Anguissa e Meret nella giornata di oggi prenderanno parte all’allenamento di gruppo e saranno disponibili per la trasferta di Torino.

Dopo aver salato ben sedici partite, precisamente dal mese di novembre, il centrocampista dovrà ritrovare la forma migliore e il ritmo gara ma già ritrovarlo è una super notizia per Conte e per tutti i tifosi azzurri che ritrovano il loro beniamino.