Napoli, novità importantissime per la Juventus: due big recuperano!

di
Gruppo del napoli contro il Lecce

Archiviato l’amaro pareggio di Champions League, s’inizia a pensare alla gara contro la Juventus, mai una gara qualsiasi. Oggi la ripresa degli allenamenti in quel di Castel Volturno, e Antonio Conte dovrebbe ricevere buone notizie dall’infermeria: Frank Zambo Anguissà e Alex Meret verso il rientro.

Napoli, Anguissa e Meret recuperano per la Juve? Le loro condizioni

Resiste la grande emergenza in casa Napoli, tanti anzi troppi giocatori fuori per gli azzurri fin da inizio stagione. Antonio Conte continua a dover fare la conta degli infortunati, ma proprio oggi potrebbe ricevere una piacevole notizia e per certi versi anche un pò a sorpresa visti i tempi lunghi sui diversi rientri.

Andrè Frank Zambo Anguissa nella gara di Champions League
Anguissa in campo per la Champions League

Come riporta Il Corriere dello Sport, Anguissa e Meret nella giornata di oggi prenderanno parte all’allenamento di gruppo e saranno disponibili per la trasferta di Torino.

Dopo aver salato ben sedici partite, precisamente dal mese di novembre, il centrocampista dovrà ritrovare la forma migliore e il ritmo gara ma già ritrovarlo è una super notizia per Conte e per tutti i tifosi azzurri che ritrovano il loro beniamino.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
