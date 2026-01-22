Napoli, colpo di mercato da 20 milioni: la società ha deciso, tutto puntato su di lui

Il Napoli ha già messo nel mirino un nuovo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Dopo le difficoltà legate agli infortuni di Neres e Politano e la cessione sempre più vicina di Noa Lang, il club partenopeo ha deciso di puntare su Giovane, attaccante brasiliano dell’Hellas Verona. L’esterno conosce bene il calcio italiano ed è il candidato ideale per rinforzare l’attacco di Conte.

Un nuovo innesto in attacco

Il Napoli, secondo ‘La Repubblica’, si prepara a rinforzare il proprio attacco puntando con l’affondo su di Giovane. Neres non è al 100% e a complicare il quadro è, al momento, anche l’infortunio di Politano.

Il club di Aurelio De Laurentiis sta perciò cercando un giocatore capace di risollevare la squadra nella zona offensiva e il nome di Giovane si sta facendo sempre più insistente.

Il classe 2003, ha già mostrato il suo valore con l’Hellas Verona, club in cui ha messo in evidenza la sua velocità e le sue qualità tecniche. Con la cessione di Lang, il Napoli potrebbe muoversi sul mercato in entrata e affondare il colpo da circa 20 milioni di euro.

L’ostacolo però resta nella formula: il Napoli vorrebbe un prestito con diritto di riscatto; il Verona, invece, se deve cederlo vuole farlo a titolo definitivo.

La corsa a Giovane: il Napoli ci pensa sul serio

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha espresso interesse per l’attaccante brasiliano, che ha già impressionato per la sua capacità di inserirsi nelle dinamiche di gioco. Tanto che ha dichiarato:

“Giovane è un giocatore che conosce bene il nostro campionato e può essere una risorsa importante per il futuro”

La trattativa è in fase avanzata, con il Napoli pronto a inserirsi nella corsa al giocatore, sebbene ci siano anche altre squadre interessate a un suo possibile trasferimento. Ma, si sa, sul mercato tutto può succedere