Napoli, McTominay a vita in azzurro: l’annuncio fa impazzire i tifosi

Il Napoli sta cercando di blindare Scott McTominay per il futuro. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club partenopeo ha avviato trattative per prolungare il contratto del centrocampista scozzese fino al 2031, con un aumento di stipendio previsto nei prossimi mesi. Nonostante ci siano stati interessamenti da parte di club della Premier League e squadre saudite, McTominay è considerato intoccabile dal Napoli, che punta a tenerlo a lungo termine nella propria rosa.

Il rinnovo di McTominay: intoccabile per il Napoli

Scott McTominay è diventato un punto fermo del Napoli e la società sta facendo tutto il possibile per assicurarsi il suo futuro a lungo termine. Le trattative per il rinnovo del contratto sono già in corso, con l’intento di prolungare l’accordo fino al 2031.

Secondo Schira, il rinnovo non si limiterà a un semplice prolungamento, ma comprenderà anche un aumento di stipendio, a conferma del valore che McTominay ha acquisito all’interno della squadra azzurra. Il centrocampista è considerato fondamentale per il presente e il futuro del Napoli.

L’interesse di altre squadre e la posizione del Napoli

Nonostante l’interesse di club della Premier League e delle squadre saudite, il Napoli ha fatto sapere che McTominay è intoccabile. Il Napoli sta quindi preparando un piano per rafforzare ulteriormente il legame con il calciatore, che si è rivelato un elemento chiave a centrocampo.

L’interesse da parte di altre squadre, pur comprensibile, non è riuscito a smuovere la volontà del Napoli di tenere il centrocampista, che ora si appresta a diventare una delle colonne portanti degli azzurri negli anni a venire.