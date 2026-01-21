Ultim’ora Napoli, accordo trovato con l’esterno: le ultime

Il Napoli ha raggiunto un accordo di massima con Giovane del Verona per un trasferimento che segnerà il futuro del calciatore in azzurro. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il giocatore firmerà un contratto fino al 2030, con un ingaggio di 1,2 milioni di euro all’anno, più bonus. Inoltre, il contratto prevede un’opzione per il prolungamento fino al 2031. Un acquisto importante per il club partenopeo, che si rinforza con un giovane promettente.

I dettagli dell’accordo tra Napoli e Giovane

Il Napoli ha trovato l’intesa con il Verona per il giovane talento Giovane, che si trasferirà al club partenopeo con un contratto biennale. Secondo Nicolò Schira, l’accordo prevede un ingaggio annuo di 1,2 milioni di euro, cifra che potrebbe aumentare con i bonus legati a rendimento e obiettivi.

Inoltre, il contratto con il calciatore prevede un’opzione per il 2031, un aspetto che conferma l’intenzione del Napoli di puntare su di lui per il lungo periodo. Si tratta di un altro passo importante nel rafforzamento della rosa da parte della dirigenza azzurra.

Il futuro di Giovane al Napoli: un talento per il lungo periodo

Con questo accordo, Giovane si prepara ad affrontare una nuova avventura a Napoli, dove potrà crescere ulteriormente e contribuire alla causa azzurra. Il contratto fino al 2030 conferma la fiducia che il club ripone nel giovane calciatore, che avrà tempo per adattarsi e svilupparsi sotto la guida della dirigenza e dell’allenatore.

Dopo la cessione di Noa Lang al Galatasaray, gli azzurri hanno già messo in porto il suo erede. Si attende solo l’accordo tra i due club.