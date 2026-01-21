Conte lo vuole a tutti i costi! Il Napoli lo riporta in Serie A, affare per gennaio

In attesa di conoscere l’esito del Consiglio Federale straordinario che andrà in scena nelle prossime ore, il Napoli continua a lavorare per completare le cessioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca. L’obiettivo è liberare spazio, sia in rosa che a livello economico, per potersi poi tuffare sul mercato in entrata per regalare dei rinforzi ad Antonio Conte. Proprio il tecnico azzurro, nelle ultime ore, starebbe spingendo per il ritorno in Italia di Federico Chiesa.

Napoli, Conte spinge per Chiesa come dopo Lang

Antonio Conte starebbe spingendo per il ritorno in Italia di Federico Chiesa. Secondo quanto racconta ‘Il Mattino’, il tecnico azzurro gradirebbe l’arrivo dell’attaccante italiano, attualmente ai margini del progetto tecnico del Liverpool.

Da capire come deciderà di muoversi il club inglese, aperto solamente ad una cessione a titolo definitivo.

Sul calciatore c’è anche l’interesse della Juventus, che nel corso delle ultime settimane ha valutato un ritorno di Chiesa a Torino. La richiesta dei Reds ai bianconeri sarebbe stata intorno ai 15 milioni di euro, cifra ritenuta fuori mercato.