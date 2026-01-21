Ultim’ora Napoli, si sblocca il mercato? La Lega Serie A si sta muovendo, i dettagli

Il Napoli in questo momento sta operando a saldo zero, ovvero effettuando operazioni in entrata solo a fronte di uscite perfettamente compensative. Tutto questo a causa del mancato rispetto del limite dello 0,8 dell’indicatore del costo del lavoro allargato. Il Napoli ha sempre giudicato paradossale il blocco imposto dalla normativa, disponendo di consistenti riserve di liquidità (pari a 174 milioni al 30 giugno 2025) accumulate negli anni grazie a bilanci in utile. Questa situazione potrebbe però mutare nelle prossime ore.

Napoli, novità sul blocco di mercato: oggi il consiglio federale straordinario

La Lega Serie A avrebbe organizzato un Consiglio Federale straordinario nelle prossime ore. Al centro della discussione, la possibilità di far utilizzare ai propri club anche la liquidità accumulata negli scorsi anni. Un cambiamento che permetterebbe al Napoli di tornare ad operare in libertà sul mercato, potendo decidere di effettuare anche investimenti importanti in questi ultimi giorni.

Sblocco del mercato del Napoli: le altre big sono contrarie

Votazione che arriverà all’indomani della votazione dell’ultima assemblea di Lega Serie A che, secondo ‘Tuttosport’, sarebbe stata dai toni molto accesi. Non tutti i presidenti sono infatti a favore di questa scelta: il Milan ha votato contro mentre Juventus, Inter e Roma si sono astenute.

Giorgio Chiellini e Giuseppe Marotta sono apparsi visibilmente contrari e, in qualità di consiglieri federali insieme a Ezio Simonelli e Stefano Campoccia (vicepresidente dell’Udinese), saranno chiamati oggi a esprimersi in FIGC. Una posizione delicata dato che dopo l’astensione in Lega sarebbe complesso non votare a favore in sede federale.