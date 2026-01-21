Mercato Napoli, il pressing continua! Contatti con l’agente del top player, Manna lavora senza sosta

Il mercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo. Il club azzurro per il momento è in attesa di completare le cessioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca, fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Giovanni Manna, intanto, è già al lavoro sul fronte nuovi innesti, alla ricerca di profili graditi dal tecnico salentino da aggiungere alla rosa. Tra i nomi valutati continua a tenere banco quello di Raheem Sterling.

Napoli, caccia al sostituto di Lang: occhi puntati su Sterling

Raheem Sterling è uno dei nomi valutati dal Napoli come possibile sostituto di Noa Lang. Come raccontato da Fabrizio Romano, l’attaccante del Chelsea è fuori dal progetto ed è stato più volte proposto nel corso degli ultimi mesi. Anche la scorsa estate si era manifestata la possibilità di ingaggiare l’inglese, con il club azzurro che decise di non percorrere questa pista.

Napoli-Sterling, previsti nuovi contatti con gli agenti dell’inglese

Con il match di Champions League alle spalle, oggi il Napoli si metterà in contatto con gli agenti di Raheem Sterling. Il club azzurro ha intenzione di capire se procedere con questa operazione o meno, valutando insieme all’entourage del calciatore se sia la scelta giusta per entrambe le parti.

Dal canto suo, Sterling sarebbe favorevole ad un’esperienza fuori dall’Inghilterra. I dialoghi entreranno nel vivo nelle prossime ore, con il Napoli che deciderà se affondare il colpo o se virare su altri profili.