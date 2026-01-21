Ultim’ora Napoli, il mercato resta a saldo zero: i top club italiani hanno detto no

Nonostante il Consiglio Federale straordinario organizzato dalla Lega Serie A, il mercato del Napoli resterà a saldo zero. La società azzurra aveva chiesto la possibilità di utilizzare la liquidità accumulata negli scorsi anni. Alcune società italiane, però, non hanno dato il via libera per andare avanti con questa ipotesi.

Niente sblocco del mercato per il Napoli: decisione confermata

Secondo quanto riportato da ‘Calcio & Finanza’, non è stata raggiunta l’unanimità: Juventus, Inter e Roma si sono astenute, il Milan ha votato in maniera contraria. Tutte le altre società di Serie A si sono dette favorevoli, ma non è bastato. Per questo motivo non è stata approvata nessuna modifica ai vincoli di mercato imposti al Napoli.

Il club di Aurelio De Laurentiis dovrà continuare ad operare a saldo zero, effettuando operazioni in entrata solo dopo eventuali uscite. Tutto questo a causa del mancato rispetto del limite dello 0,8 dell’indicatore del costo del lavoro allargato. Il Napoli considera paradossale questo blocco se considerate le riserve di liquidità, ma la situazione non muterà.