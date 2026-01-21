Affare fatto, il Napoli ha chiuso l’accordo: il giocatore partirà stasera

La delusione per il pareggio in Champions League è ancora cocente, ma il Napoli deve guardare oltre. Nel prossimo turno di campionato, gli azzurri affronteranno la Juventus in uno scontro diretto che dirà tanto sui destini di entrambe le squadre. La dirigenza, nel frattempo, ha pochi giorni per inserire in rosa nuovi innesti. Le cessioni aiuteranno in questo senso e quella di Noa Lang sembra essere imminente.

Lang al Galatasaray, ci siamo: possibile partenza in serata

Subentrato ieri per dare una mano nella ripresa, l’attaccante olandese potrebbe non indossare più la casacca azzurra. L’affare con il Galatasaray è in chiusura. Secondo quanto riportato da Kaya Temel, giornalista turco di ‘A Spor’, le due società avrebbero cominciato a scambiarsi i primi documenti. Lang potrebbe volare ad Istanbul già in serata, per svolgere le visite mediche domani. L’avventura partenopea, per lui, è agli sgoccioli.

Mercato Napoli, Conte chiede Chiesa: la situazione

Il Napoli perde una pedina che non è mai stata fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte, anzi. Sono 27 le presenze collezionate da Lang con la maglia azzurra, ma meno della metà da titolare. Solo una rete segnata, l’unica esultanza che si porterà dietro nella sua nuova esperienza. La dirigenza partenopea, nel frattempo, prova a riportare in Italia Federico Chiesa. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex Juve è il preferito di Conte.