Olivera – Nottingham, si attende l’offerta: la situazione

Nel mercato che sta entrando nel vivo, il Napoli potrebbe vedersi recapitare una proposta ufficiale per Olivera dal Nottingham Forest nei prossimi giorni. La notizia arriva direttamente da Matteo Moretto, esperto di calciomercato, che ha parlato nel suo ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Al momento, i dialoghi tra i due club sono in corso, ma non sono ancora arrivate offerte formali per il terzino.

Il dialogo tra Napoli e Nottingham Forest: le prospettive per Olivera

Il Nottingham Forest ha mostrato interesse per Olivera, il terzino del Napoli, ma al momento si tratta solo di discussioni informali. Secondo Matteo Moretto, il Napoli sta aspettando una proposta ufficiale nei prossimi giorni.

Olivera, che richiede più spazio, potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la squadra inglese, che sta cercando di migliorare il proprio reparto difensivo. Tuttavia, il Napoli non ha ancora ricevuto una proposta che possa concretizzarsi in una trattativa ufficiale.

Le mosse future: cosa aspettarsi per Olivera

Il futuro di Olivera è ancora incerto, ma le voci di mercato continuano a circolare. Con il Nottingham Forest interessato al giocatore, il Napoli potrebbe trovarsi di fronte a un’offerta concreta nei prossimi giorni.

In ogni caso, il Napoli sta monitorando attentamente la situazione e attende il club inglese. Una cessione, permetterebbe anche di operare sul mercato in entrata.