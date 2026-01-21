Napoli, il sostituto di Lang arriva dalla Serie A: l’annuncio!

Il mercato del Napoli potrebbe subire una svolta in attacco. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto nell’ultimo video su YouTube sul canale di Fabrizio Romano, il club azzurro sta monitorando con grande interesse il giovane Giovane, con una trattativa già avviata da mesi. Nel frattempo, la possibile partenza di Lang verso il Galatasaray potrebbe accelerare il trasferimento del calciatore. Un’operazione che potrebbe rafforzare ulteriormente il reparto offensivo del Napoli in vista della seconda parte della stagione.

Il Napoli su Giovane e l’interesse della Lazio

Il Napoli ha dimostrato grande attenzione nei confronti di Giovane, un calciatore che era già nel radar del club azzurro mesi fa. Secondo le dichiarazioni di Matteo Moretto, c’è stata una vera e propria chiamata da parte del Napoli, che ha mostrato la propria intenzione di portare il giovane talento del Verona in squadra.

Non è l’unica squadra interessata: anche la Lazio ha fatto sentire il proprio interesse, ma la concorrenza non frena la volontà del Napoli di chiudere l’operazione. Il club partenopeo ha bisogno di un calciatore in quella zona del campo, soprattutto con la partenza imminente di Lang.

Lang al Galatasaray: un passo decisivo per il mercato del Napoli

La possibile partenza di Lang al Galatasaray sta accelerando il mercato del Napoli. Come ha spiegato Fabrizio Romano, oggi sono stati fatti dei contatti tra il Napoli e il Galatasaray per definire le cifre del diritto di riscatto. Con il calciatore già d’accordo per il trasferimento, l’unico tassello che manca per concludere l’affare sono proprio i dettagli economici.