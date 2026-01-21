Home ->

Napoli, torna Insigne? Arriva l’annuncio del procuratore

di
Possibile ritorno di Insigne.

Il Napoli non potrà sfruttare la liquidità accumulata negli scorsi anni e sarà costretto a fare i conti con il mercato a saldo zero. Per questo motivo, le cessioni hanno una priorità assoluta in questa fase. Subito dopo, la dirigenza azzurra potrà intavolare seriamente alcune trattative in entrata. Il primo a dover lasciare il club dovrebbe essere Lang. Non è detto che la dirigenza lo sostituisca, ma la suggestione legata ad Insigne resta viva.

Insigne-Napoli, D’Amico lascia la porta aperta: “Lorenzo è pronto”

Intervistato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, l’agente di Insigne ha parlato del futuro del suo assistito e di un possibile ritorno a Napoli:

“Lorenzo, essendo stato formato dalla squadra, non occuperebbe un posto in lista. E quindi con queste esigenze che ci sono state ultimamente anche a causa di questi infortuni sarebbe un vantaggio importante. Da parte nostra non ci sono esigenze economiche di nessun tipo, quindi non é una trattativa normale. Se loro vogliono, Lorenzo è pronto.”

Queste le parole di Andrea D’Amico, molto chiaro sull’eventuale volontà di Lorenzo Insigne di tornare a Napoli.

 

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
