Clamoroso Napoli, ritorno di fiamma sul mercato: la chiave è Lucca!

Continua a ribollire la situazione legata a Lorenzo Lucca. Il centravanti arrivato al Napoli la scorsa estate non sembra rientrare più nelle idee di Antonio Conte e la dirigenza sta lavorando per trovargli una collocazione che possa garantire un possibile rientro economico dall’operazione chiusa con i friulani. Tra le pretendenti si è inserito anche il Siviglia, alla ricerca di una punta e pronto a proporre ai partenopei uno scambio di giocatori con Juanlu Sanchez.

Lucca in uscita dal Napoli, Inghilterra o Spagna? La situazione

Non è più una sorpresa il fatto che il Napoli stia cercando una nuova sistemazione per Lorenzo Lucca. Il centravanti classe 2000, trasferitosi in azzurro nella sessione estiva di calciomercato, non sta rispettando le aspettative del club e il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando per la sua cessione.

Negli ultimi giorni, il Nottingham Forest aveva bussato con irruenza alla porta del Napoli, proponendo un prestito oneroso con diritto di riscatto. Pur non essendo la formula ideale per i partenopei si è arrivati ad un accordo tra le parti, con le sorti dell’affare che adesso dipendono esclusivamente dal calciatore. Al contempo, come riportato da Sky Sport, emerge l’inserimento di una nuova pretendente: il Siviglia.

Siviglia su Lucca, proposto uno scambio: è l’uomo giusto per il Napoli?

Attraverso un tweet pubblicato sul proprio account X, Gianluca Di Marzio ha parlato della nuova pista spagnola per Lorenzo Lucca. Il Siviglia intende infatti fare un tentativo per l’attaccante ex Udinese e starebbe pensando ad una strategia ben precisa per ingolosire il Napoli.

Sul piatto c’è infatti uno scambio con Juanlu Sanchez, laterale difensivo molto apprezzato dal DS Manna e spesso accostato ai partenopei nel corso della scorsa estate. La speranza del club andaluso è quella di arrivare a Lucca passando per il classe 2003, che andrebbe ad arricchire la rosa di Antonio Conte con qualità interessanti e futuribili.