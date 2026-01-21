Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, assurdo a Copenaghen: altra mazzata oltre il risultato, è successo dopo il match

di
Antonio Conte, allenatore del Napoli, in panchina durante il match contro l'Inter

Il Napoli getta al vento una grande occasione e vede complicarsi dannatamente la strada verso gli spareggi di Champions League. L’espulsione di Delaney nel corso del primo tempo e il gol del solito Scott McTominay avevano illuso la squadra di Antonio Conte, riacciuffata nel corso della ripresa dal gol di Larsson. Gli azzurri saranno adesso costretti a fare risultato contro il Chelsea per proseguire il proprio cammino europeo, che attualmente rischia di essere interrotto. La mancata vittoria contro il Copenaghen non è però l’unica notizia negativa della serata di ieri.

Napoli, due ore di ritardo per l’aereo di ritorno da Copenaghen

Una notte molto complicata quella vissuta da Antonio Conte e dalla sua squadra. A causa di un problema tecnico l’aereo charter che doveva riportare gli azzurri a Napoli dopo il pareggio contro il Copenaghen ha infatti accumulato due ore di ritardo, atterrando a Capodichino alle 6:17 invece che alle 4:25 come da programma.

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, nel corso del match di Champions League contro il Copenaghen
Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli

Un imprevisto che sembra certificare il momento non particolarmente fortunato per la squadra azzurra, alle prese con un numero di infortuni difficilmente immaginabile.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie