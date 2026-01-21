Napoli, assurdo a Copenaghen: altra mazzata oltre il risultato, è successo dopo il match

Il Napoli getta al vento una grande occasione e vede complicarsi dannatamente la strada verso gli spareggi di Champions League. L’espulsione di Delaney nel corso del primo tempo e il gol del solito Scott McTominay avevano illuso la squadra di Antonio Conte, riacciuffata nel corso della ripresa dal gol di Larsson. Gli azzurri saranno adesso costretti a fare risultato contro il Chelsea per proseguire il proprio cammino europeo, che attualmente rischia di essere interrotto. La mancata vittoria contro il Copenaghen non è però l’unica notizia negativa della serata di ieri.

Napoli, due ore di ritardo per l’aereo di ritorno da Copenaghen

Una notte molto complicata quella vissuta da Antonio Conte e dalla sua squadra. A causa di un problema tecnico l’aereo charter che doveva riportare gli azzurri a Napoli dopo il pareggio contro il Copenaghen ha infatti accumulato due ore di ritardo, atterrando a Capodichino alle 6:17 invece che alle 4:25 come da programma.

Un imprevisto che sembra certificare il momento non particolarmente fortunato per la squadra azzurra, alle prese con un numero di infortuni difficilmente immaginabile.