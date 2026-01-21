Il Napoli si qualifica ai playoff di Champions League se… tutte le possibili combinazioni

Il Napoli si trova a un bivio decisivo per la sua qualificazione ai playoff di Champions League. Dopo il pareggio contro il Copenaghen, la squadra di Conte ha visto complicarsi il cammino, ma ci sono ancora possibilità di qualificazione. Con 8 punti in classifica, il destino del club dipende da una serie di combinazioni favorevoli che si verificheranno nelle prossime partite. L’ultima gara contro il Chelsea sarà cruciale, ma la squadra dovrà sperare anche in alcuni risultati altrui.

Le combinazioni per la qualificazione del Napoli

Il Napoli ha perso l’occasione di portarsi a 10 punti contro il Copenaghen, ma la qualificazione è ancora possibile. La squadra di Conte dovrà ottenere un buon risultato contro il Chelsea nella prossima settimana, ma dovrà anche sperare che alcune delle concorrenti non ottengano i tre punti.

Le combinazioni favorevoli sono poche, ma esistono. Il Napoli dovrà sperare che squadre come il Benfica, l’Union Saint-Gilloise, il Pafos, l’Athletic Bilbao e il Qarabag non ottengano i 3 punti nei loro rispettivi incontri. Se queste squadre non vincono, la squadra di Conte potrebbe avere una chance per qualificarsi ai playoff, ma tutto dipenderà dal suo risultato contro il Chelsea.

In caso di vittoria con i Blues, sarà automatico il passaggio ai playoff. In caso di pareggio, bisognerà augurarsi che solo una delle squadre sopracitate, vinca la propria partita, scavalcando il Napoli. In caso di due club vincitori, 1 punto non basterebbe per evitare l’eliminazione.