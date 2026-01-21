Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Champions League, il Napoli al momento è fuori: la classifica dopo sette giornate

di
Il Napoli in campo per la Champions League

Dopo il pareggio di ieri sera contro il Copenhagen, il Napoli era costretto ad osservare tutti i match di questo mercoledì di Champions League per capire lo stato della classifica della League Phase ad una sola giornata dal termine. Al termine di una serata ricca di gol, i numeri parlano chiaro: gli azzurri allo stato attuale sarebbero fuori dai giochi, ma rimangono 90 minuti per provare ad invertire la rotta.

Cambia la classifica della Champions League: adesso il Napoli rischia sul serio

Messa in archivio la deludente serata danese di ieri, il Napoli si è messo ad osservare la notte di Champions League odierna. Alla fine della settima giornata della League Phase, la classifica parla chiaro: gli uomini di Antonio Conte sono al 25esimo posto, a pari punti con altre squadre ma sotto per differenza reti e quindi fuori dalle prime 24 e dalle qualificate per almeno i playoff.

Un dato che può spaventare, ma che non deve portare sconforto: il Napoli ha ancora a disposizione l’ultima sfida contro il Chelsea, da vivere davanti al pubblico del Maradona. Di seguito, ecco la classifica:

  1. Arsenal 21
  2. Bayern Monaco 18
  3. Real Madrid 15
  4. Liverpool 15
  5. Tottenham 14
  6. PSG 13
  7. Newcastle 13
  8. Chelsea 13
  9. Barcellona 13
  10. Sporting Lisbona 13
  11. Manchester City 13
  12. Atletico Madrid 13
  13. Atalanta 13
  14. Inter 12
  15. Juventus 12
  16. Borussia Dortmund 11
  17. Galatasaray 10
  18. Qarabag 10
  19. Marsiglia 9
  20. Leverkusen 9
  21. Monaco 9
  22. PSV 8
  23. Bilbao 8
  24. Olympiakos 8
  25. Napoli 8 (fuori per differenza reti)
  26. Copenhagen 8
  27. Club Brugge 7
  28. Bodo Glimt 6
  29. Benfica 6
  30. Pafos 6
  31. Union SG 6
  32. Ajax 6
  33. Entracht 4
  34. Slavia Praga 3
  35. Villareal 1
  36. Kairat 1

Vincenzo Salvaggio

Gestione cookie