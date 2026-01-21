Champions League, il Napoli al momento è fuori: la classifica dopo sette giornate

Dopo il pareggio di ieri sera contro il Copenhagen, il Napoli era costretto ad osservare tutti i match di questo mercoledì di Champions League per capire lo stato della classifica della League Phase ad una sola giornata dal termine. Al termine di una serata ricca di gol, i numeri parlano chiaro: gli azzurri allo stato attuale sarebbero fuori dai giochi, ma rimangono 90 minuti per provare ad invertire la rotta.

Cambia la classifica della Champions League: adesso il Napoli rischia sul serio

Messa in archivio la deludente serata danese di ieri, il Napoli si è messo ad osservare la notte di Champions League odierna. Alla fine della settima giornata della League Phase, la classifica parla chiaro: gli uomini di Antonio Conte sono al 25esimo posto, a pari punti con altre squadre ma sotto per differenza reti e quindi fuori dalle prime 24 e dalle qualificate per almeno i playoff.

Un dato che può spaventare, ma che non deve portare sconforto: il Napoli ha ancora a disposizione l’ultima sfida contro il Chelsea, da vivere davanti al pubblico del Maradona. Di seguito, ecco la classifica: