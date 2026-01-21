Champions League, il Napoli al momento è fuori: la classifica dopo sette giornate

Dopo il pareggio di ieri sera contro il Copenhagen, il Napoli era costretto ad osservare tutti i match di questo mercoledì di Champions League per capire lo stato della classifica della League Phase ad una sola giornata dal termine. Al termine di una serata ricca di gol, i numeri parlano chiaro: gli azzurri allo stato attuale sarebbero fuori dai giochi, ma rimangono 90 minuti per provare ad invertire la rotta.
Cambia la classifica della Champions League: adesso il Napoli rischia sul serio
Messa in archivio la deludente serata danese di ieri, il Napoli si è messo ad osservare la notte di Champions League odierna. Alla fine della settima giornata della League Phase, la classifica parla chiaro: gli uomini di Antonio Conte sono al 25esimo posto, a pari punti con altre squadre ma sotto per differenza reti e quindi fuori dalle prime 24 e dalle qualificate per almeno i playoff.
Un dato che può spaventare, ma che non deve portare sconforto: il Napoli ha ancora a disposizione l’ultima sfida contro il Chelsea, da vivere davanti al pubblico del Maradona. Di seguito, ecco la classifica:
- Arsenal 21
- Bayern Monaco 18
- Real Madrid 15
- Liverpool 15
- Tottenham 14
- PSG 13
- Newcastle 13
- Chelsea 13
- Barcellona 13
- Sporting Lisbona 13
- Manchester City 13
- Atletico Madrid 13
- Atalanta 13
- Inter 12
- Juventus 12
- Borussia Dortmund 11
- Galatasaray 10
- Qarabag 10
- Marsiglia 9
- Leverkusen 9
- Monaco 9
- PSV 8
- Bilbao 8
- Olympiakos 8
- Napoli 8 (fuori per differenza reti)
- Copenhagen 8
- Club Brugge 7
- Bodo Glimt 6
- Benfica 6
- Pafos 6
- Union SG 6
- Ajax 6
- Entracht 4
- Slavia Praga 3
- Villareal 1
- Kairat 1