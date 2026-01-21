Home ->

Addio Lucca, il Napoli ha fretta: succederà entro domani

Lucca non ha deciso il suo futuro.

Il Napoli ha ricevuto cattive notizie dal Consiglio Federale straordinario, organizzato per risolvere la questione legata al mercato. Alcune squadre si sono opposte e per far passare la norma serve l’unanimità. Il mercato azzurro resta a saldo zero, dunque, servono le cessioni. Noa Lang è sempre piaciuto vicino al Galatasaray e potrebbe partire nelle prossime ore, discorso diverso per Lorenzo Lucca.

Lucca non ha ancora deciso: Napoli spazientito

Oramai si sa, l’attaccante del Napoli è promesso sposo del Nottingham Forest, almeno per i prossimi sei mesi. L’ex Udinese, tuttavia, continua a prendere tempo. Le due società hanno già trovato l’accordo e il contratto per il giocatore sarebbe pronto, mancano solo le firme.

Il Napoli vuole risolvere la questione Lucca.
Secondo Matteo Moretto, il Napoli comincia a spazientirsi e prova a mettere fretta all’attaccante:

Il Napoli deve e vuole risolvere la questione Lucca quanto prima. Non è imminente, ma già tra oggi e domani conta di arrivare a una schiarita.”

Queste le parole dell’esperto di calciomercato, pronunciate sul canale ‘YouTube’ di Fabrizio Romano.

 

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
