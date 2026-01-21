Addio Lucca, il Napoli ha fretta: succederà entro domani

Il Napoli ha ricevuto cattive notizie dal Consiglio Federale straordinario, organizzato per risolvere la questione legata al mercato. Alcune squadre si sono opposte e per far passare la norma serve l’unanimità. Il mercato azzurro resta a saldo zero, dunque, servono le cessioni. Noa Lang è sempre piaciuto vicino al Galatasaray e potrebbe partire nelle prossime ore, discorso diverso per Lorenzo Lucca.

Lucca non ha ancora deciso: Napoli spazientito

Oramai si sa, l’attaccante del Napoli è promesso sposo del Nottingham Forest, almeno per i prossimi sei mesi. L’ex Udinese, tuttavia, continua a prendere tempo. Le due società hanno già trovato l’accordo e il contratto per il giocatore sarebbe pronto, mancano solo le firme.

Secondo Matteo Moretto, il Napoli comincia a spazientirsi e prova a mettere fretta all’attaccante:

“Il Napoli deve e vuole risolvere la questione Lucca quanto prima. Non è imminente, ma già tra oggi e domani conta di arrivare a una schiarita.”

Queste le parole dell’esperto di calciomercato, pronunciate sul canale ‘YouTube’ di Fabrizio Romano.