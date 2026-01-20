Copenaghen-Napoli, le formazioni ufficiali: tutte le scelte di Conte

In vista della sfida di Champions League tra Copenaghen e Napoli, sono state ufficializzate le formazioni delle due squadre. Antonio Conte ha scelto la sua formazione per la trasferta in Danimarca, mentre il Copenaghen di Jacob Neestrup si prepara ad affrontare i partenopei con un 4-4-2. Una partita importante, che potrebbe segnare un passo decisivo nella corsa verso la qualificazione.

Le scelte di Copenaghen e Napoli

Il Copenaghen, che giocherà davanti al proprio pubblico, schiera il portiere Kotarski tra i pali, mentre in difesa ci sono Meling, Gabriel Pereira, Suzuki e Lopez. A centrocampo, Elyounoussi, Madsen, Delaney e Achouri saranno incaricati di dare supporto offensivo e difensivo. In attacco, il duo Dadason e Cornelius cercherà di creare pericoli alla difesa partenopea.

Dall’altra parte, Antonio Conte opta per un 3-4-2-1. In porta, Milinkovic-Savic sarà protetto dalla difesa composta da Di Lorenzo, Buongiorno e Juan Jesus. A centrocampo, spazio per Spinazzola, McTominay, Lobotka e Gutierrez, con Vergara ed Elmas dietro l’unica punta, Hojlund, che guiderà l’attacco.

Strategie e aspettative

Entrambe le squadre hanno obiettivi chiari: il Copenaghen cercherà di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà il Napoli, mentre il club partenopeo, con l’esperienza e la guida di Conte, punterà a portare a casa i tre punti necessari per consolidare la propria posizione nel girone. L’allenatore del Napoli ha scelto una formazione solida e compatta, con un mix di esperienza e freschezza in tutti i reparti. Non manca qualche sorpresa.

Con una partita così importante, il Copenaghen cercherà di fare la sua parte, ma il Napoli è sicuramente favorito per la qualità dei suoi singoli e l’approccio tattico di Conte.