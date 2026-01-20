Napoli su En Nesyri, il Fenerbahce vuole liberarsene! Spunta il retroscena

Il Napoli continua a seguire En Nesyri, giocatore del Fenerbahce sul quale c’è l’occhio attento di Giovanni Manna ormai da diverse settimane. Il club azzurri sta puntando su di lui per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, ma c’è un retroscena che riguarda proprio la posizione del ragazzo e della squadra turca.

Rientrato alla base, si è reso conto che il Fenerbahce per una questione di costi lo ha messo sul mercato. Avrebbe preferito terminare la stagione al Fenerbahce, ma il club sta ascoltando proposte e lo sta proponendo in giro per l’Europa. Non solo alla Juventus e non solo al Napoli , quindi insomma il Fenerbahce sta cercando una soluzione d’uscita per En-Nesyri”.

Matteo Moretto , giornalista ed esperto di mercato, ha parlato della situazione attraverso il suo canale YouTube: “Il piano alternativo a Mateta per la Juventus porta a En-Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahce, attaccante che ha perso la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal.

Ed ancora, Moretto ha proseguito: “Voglio solo sottolineare un dettaglio importante, il motivo per cui di fatto il Fenerbahce sta cercando di liberare spazio anche a livello economico, tagliando En-Nesyri, è che ha un contratto ancora lungo. Ha firmato fino al 2029 e guadagna circa 8 milioni di euro netti a stagione, quindi ha un contratto veramente molto importante.

Il calciatore valuterà tutte le proposte che ha sul tavolo, tra cui quella della Juventus, sceglierà sicuramente il progetto che a livello tecnico lo convince di più perché En-Nesyri vuole avere continuità di minutaggio. E poi c’è anche l’aspetto economico da valutare, perché comunque guadagna tanto al Fenerbahce e chi lo vuole dovrà comunque trovare un accordo su quello”.