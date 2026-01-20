Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Copenaghen-Napoli, Di Lorenzo: “Punti buttati. Abbiamo commesso un errore gravissimo”

Giovanni Di Lorenzo dopo Copenaghen-Napoli

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha commentato il pareggio con il Copenaghen ai microfoni di Sky Sport. Il capitano si è mostrato estremamente amareggiato e ha analizzato gli errori commessi durante la trasferta in Danimarca, che rischia di compromettere definitivamente il passaggio ai playoff di Champions League.

L’analisi di Di Lorenzo: il grave errore commesso dal Napoli

Giovanni Di Lorenzo ha subito sottolineato qual è stato l’errore commesso nel corso della sfida al Copenaghen:

“Avevamo fatto la cosa più difficile, cioè trovare il vantaggio ma nel secondo tempo siamo entrati in campo come se stessimo vincendo 5-0 e non 1-0 e in Champions al minimo errore la paghi. Abbiamo sbagliato l’approccio nel secondo tempo e non puoi permettertelo”.

Infine un’analisi sulla chance sprecata e sui prossimi impegni:

“Non vincere questa partita è un peccato e stavamo facendo un’ottima partita e buttiamo punti per la classifica e analizzeremo bene quello che abbiamo fatto. Le prossime due partite le prepareremo una alla volta, pensando prima alla Juve e poi dopo affronteremo il Chelsea. Sono partite che spostano una stagione e vanno affrontare al massimo mentalmente e fisicamente”.

Claudio Mancini

