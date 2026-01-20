Copenaghen-Napoli 1-1, McTominay non basta: azzurri a rischio eliminazione

Il Napoli spreca un’occasione gigantesca in casa del Copenaghen, pareggiando per 1-1 nonostante il vantaggio numerico di giocatori per circa un’ora di gioco. Al gol di McTominay risponde Larsson su calcio di rigore, dopo un fallo ingenuo di Buongiorno. Gli azzurri sono momentaneamente al 23° posto e sono a forte rischio eliminazione dalla Champions.

Copenaghen-Napoli: chance sprecata dagli azzurri

Nel primo tempo è un Napoli solido quello che si mette in mostra in Danimarca. L’occasione migliore nella prima mezz’ora capita sui piedi di Vergara, che sfiora il primo palo dal limite dell’aria. Al 36′ arriva la prima svolta della partita con il cartellino rosso nei confronti di Delaney, in seguito ad un bruttissimo fallo nei confronti di Lobotka. Meno di 5 minuti più tardi, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, arriva lo stacco di testa di McTominay, che trova la rete del vantaggio.

Nella ripresa è tutto un altro Napoli, che non sfrutta il vantaggio numerico di calciatori in campo, ma al contrario soffre e concede un calcio di rigore al 70′ alla squadra di casa. Dal dischetto Larsson si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic, ma sulla respinta il numero 11 del Copenaghen riesce a indirizzare il pallone in porta per il pareggio. Al minuto 84 è Olivera ad avere una grande chance di testa, ma Kotarski gli dice di no.

Al 90′ Lucca ha l’occasione per riportare avanti gli azzurri, ma schiaccia sotto porta e fa schizzare il pallone sopra la traversa. Sarà l’ultima occasione per il Napoli, che raccoglie un pareggio che potrebbe costare caro a un turno dalla fine del super girone di Champions.