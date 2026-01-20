Copenaghen-Napoli, Conte: “Squadra concentrata. Ecco perchè Vergara parte titolare”

Per la sfida di Champions League tra Copenaghen e Napoli, Antonio Conte ha parlato della preparazione della sua squadra in vista di questo importante incontro. Il tecnico ha sottolineato la concentrazione dei suoi giocatori e ha spiegato la decisione di schierare Vergara come titolare. Per Conte, l’età non conta quando si tratta di meritare una maglia da titolare, ma solo la condizione fisica e mentale dei giocatori.

La concentrazione del Napoli per la sfida contro il Copenaghen

Antonio Conte si è mostrato soddisfatto dell’approccio mentale della sua squadra in vista della trasferta di Champions League a Copenaghen. Il tecnico ha dichiarato:

“La sensazione che ho raccolto è quella di una squadra concentrata, che sa la partita che dovrà affrontare”.

Secondo Conte, il Napoli è pienamente consapevole della sua posizione di classifica e dell’emergenza che sta affrontando.

Il tecnico ha anche ribadito l’importanza di mantenere alta l’attenzione, soprattutto in una competizione come la Champions League, dove ogni punto conta.

“Sappiamo la nostra posizione di classifica e conosciamo la nostra emergenza. Vergara merita di giocare titolare”.

Vergara titolare: la scelta di Conte

Una delle scelte più chiacchierate riguarda la presenza di Vergara in campo dal primo minuto. Conte ha spiegato la decisione con grande chiarezza, affermando che l’età non è un fattore determinante quando si tratta di premiare il merito.

“Può avere 18 anni o 35. Io ho esordito a 16. Sta meglio di altri e gioca lui”

La scelta di dare fiducia a Vergara, nonostante la giovane età, testimonia la filosofia di Conte, che privilegia la forma fisica e la determinazione.

“Gli ho detto che noi lo appoggiamo e che lui ci dia una mano perché crediamo in lui”.

Un Napoli pronto a lottare

Il Napoli si prepara ad affrontare una partita importante in chiave qualificazione. Con la concentrazione e la motivazione giusta, la squadra di Conte cercherà di ottenere i tre punti contro il Copenaghen, consapevole che è l’ultima chiamata. La fiducia in Vergara e l’approccio positivo della squadra sono segnali che fanno ben sperare per il futuro.