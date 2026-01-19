Napoli, s’intensificano i contatti: Manna sta per chiudere il super colpo!

In una sessione invernale di mercato caratterizzata dai paletti imposti per rispettare i parametri finanziari e di gestione del club, la dirigenza del Napoli sta lavorando per aggiungere alla rosa di Antonio Conte gli elementi necessari a dare il giusto contributo per il proseguo della stagione. Gli azzurri sembrano prossimi a salutare Noa Lang e in avanti servirà dunque trovare un nuovo innesto: nelle ultime ore la pista che porterebbe Daniel Maldini al Napoli si è scaldata sempre di più.

Napoli a caccia di rinforzi: la cessione di Noa Lang apre nuovi scenari

Nonostante i molti infortunati presenti in rosa, il Napoli sta continuando a spingere con grande intensità rimanendo al passo delle prime della classe. La lotta Scudetto non è affatto fuori portata, con la vetta occupata dall’Inter che dista 6 punti a ben 17 giornate dal termine del campionato. Ciò che serve a questa squadra è sicuramente un’ulteriore spinta dal fronte mercato, in grado di ridonare vita al gruppo e all’ambiente intero.

Sul fronte cessioni si fa sempre più vicino l’addio di Noa Lang: il calciatore olandese, arrivato all’ombra del Vesuvio appena quest’estate, sembra ormai prossimo al trasferimento in Turchia, con il Galatasaray dell’ex azzurro Osimhen pronto a puntare sulle sue qualità. Per sostituirlo, il DS Giovanni Manna ha in mente un piano ben preciso, entrato nel vivo proprio nelle ultimissime ore: tutto su Daniel Maldini.

Manna pronto al colpo dalla Serie A: in arrivo un nuovo attaccante

Stando agli ultimi aggiornamenti riportati da Matteo Moretto per mezzo dell’ultimo video caricato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Napoli è pronto all’assalto a Daniel Maldini.

Il calciatore dell’Atalanta era già nel mirino del club partenopeo, che si era comunque limitato ad un sondaggio iniziale. Ben più decisa era apparsa invece la Juventus, pista che tuttavia al momento sembra essersi raffreddata. Ed ecco che Manna starebbe cercando l’affondo decisivo proprio in questo momento: il Napoli ha avviato contatti concreti con l’Atalanta e la trattativa va avanzando. Con Maldini, Conte troverebbe un tassello offensivo in più da poter sfruttare in questo girone di ritorno che per il Napoli si preannuncia piuttosto intenso.