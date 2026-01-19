Home ->

Napoli, interesse a sorpresa per un top: cosa filtra

Impazza il calciomercato del Napoli nelle ultime ore, sia in usciti che in entrata. Lucca e Noa Lang sono vicini a lasciare i partenopei, con Nottingham Forest e Galatasaray come probabili destinazioni. Manna cerca i sostituti, ma nel frattempo arriva un interessamento a sorpresa per Romelu Lukaku, proveniente dal Besiktas.

Dalla Turchia: il Besiktas pensa a Romelu Lukaku

Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, il Besiktas starebbe pensando a Romelu Lukaku. Il belga è sulla via del ritorno in campo dopo il grave infortunio che lo ha tenuto fuori sin dalle amichevoli estive. L’attaccante sta per tornare tra i convocati, ma la sua permanenza ora non è scontata.

Sul classe 1993 si registra l’interessamento del club turco, che avrebbe chiesto informazioni al Napoli. Tra queste, ci sarebbe anche un report medico dettagliato per capire lo stato di salute e la condizione del belga. Nelle prossime ore, se tutto fosse confermato, i turchi potrebbero anche fare un’offerta per convincere gli azzurri a lasciar andare Romelu Lukaku.

