Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, la cessione di Noa Lang apre al possibile colpo: idea a sorpresa!

Noa Lang esulta dopo un gol con la maglia del Napoli durante una partita di Serie A nel 2026.

Si infiamma il calciomercato del Napoli. Dopo l’idea in attacco in attesa del sì di Lorenzo Lucca, spunta anche l’idea clamorosa per quanto riguarda il sostituto di Noa Lang. I partenopei, nelle vesti del direttore sportivo Giovanni Manna, tentano il colpaccio Ademola Lookman, rientrante dalla Coppa d’Africa e che potrebbe lasciare la Dea a gennaio.

Il Napoli tenta il colpo: idea Lookman

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli starebbe provando il colpaccio per gennaio. I partenopei starebbero pensando infatti ad Ademola Lookman, nigeriano dell’Atalanta che potrebbe lasciare i bergamaschi in questa sessione di calciomercato.

Ademola Lookman: il Napoli potrebbe tornare sulle sue tracce
Gli azzurri ci provano, visto anche l’acquisto di Raspadori che potrebbe convincere l’Atalanta a lasciar andare il nigeriano. Tutto passa dalla cessione di Noa Lang, che potrebbe permettere a Manna di affondare il colpo. Se l’operazione fosse impossibile da portare avanti, resta viva l’ipotesi low cost che porterebbe al nome di Daniel Maldini.

