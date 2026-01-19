Napoli, la cessione di Noa Lang apre al possibile colpo: idea a sorpresa!

Si infiamma il calciomercato del Napoli. Dopo l’idea in attacco in attesa del sì di Lorenzo Lucca, spunta anche l’idea clamorosa per quanto riguarda il sostituto di Noa Lang. I partenopei, nelle vesti del direttore sportivo Giovanni Manna, tentano il colpaccio Ademola Lookman, rientrante dalla Coppa d’Africa e che potrebbe lasciare la Dea a gennaio.
Il Napoli tenta il colpo: idea Lookman
Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli starebbe provando il colpaccio per gennaio. I partenopei starebbero pensando infatti ad Ademola Lookman, nigeriano dell’Atalanta che potrebbe lasciare i bergamaschi in questa sessione di calciomercato.
Gli azzurri ci provano, visto anche l’acquisto di Raspadori che potrebbe convincere l’Atalanta a lasciar andare il nigeriano. Tutto passa dalla cessione di Noa Lang, che potrebbe permettere a Manna di affondare il colpo. Se l’operazione fosse impossibile da portare avanti, resta viva l’ipotesi low cost che porterebbe al nome di Daniel Maldini.