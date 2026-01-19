Il Napoli forte sul sostituto di Lucca: scontro con una big di Serie A

A ore dovrebbe sbloccarsi il calciomercato del Napoli. Le possibili cessioni di Lucca al Nottingham Forest e di Noa Lang al Galatasaray potrebbe accelerare notevolmente le manovre di mercato di Giovanni Manna, che ha già cominciato a intavolare alcune trattative. Tra queste c’è quella per Youssef En-Nesyri, su cui c’è però anche la Juventus.
Il Napoli punta En-Nesyri come sostituto di Lucca
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Napoli avrebbe messo nel mirino En-Nesyri, attaccante marocchino classe 1997 in forze al Fenerbahce. Il club turco è disposto ad ascoltare offerte per il calciatore, che rientrerà dopo aver disputato una buona Coppa d’Africa.
L’attaccante ha già rifiutato alcune proposte provenienti dalla Premier League, in quanto in cerca di un progetto più ambizioso. Il Napoli vorrebbe convincerlo a venire in Italia e vestire la maglia azzurra, ma occhio alla concorrenza.
Occhio alla Juventus: anche i bianconeri sul giocatore
L’esperto di calciomercato ha però aggiunto che sul giocatore spunta anche la concorrenza di un’altra big di Serie A, la Juventus. I bianconeri potrebbero fiondarsi sul giocatore in caso di fallimento della trattativa per Mateta, e dunque potrebbero essere una squadra da monitorare in chiave mercato.
L’attesa di capire le mosse del Crystal Palace potrebbe però andare a vantaggio dei partenopei, che potrebbero sfruttare la possibile chiusura nelle prossime ore della cessione di Lucca, per anticipare i bianconeri e chiudere per En-Nesyri.