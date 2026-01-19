Napoli, Hojlund sorprende tutti in conferenza alla vigilia del Copenaghen: avete sentito?

Il Napoli si prepara per la Champions League e lo fa partendo dalle parole di Rasmus Hojlund. In conferenza stampa alla vigilia del Copenaghen, l’attaccante danese ha parlato apertamente della possibilità di giocare insieme a Romelu Lukaku, indicandola come una risorsa importante per la squadra. Un messaggio chiaro, che arriva in un momento delicato della stagione e che riaccende l’idea di una coppia offensiva pesante, fisica e complementare.

Hojlund e Lukaku, apertura netta

Le dichiarazioni di Hojlund non lasciano spazio a interpretazioni. Il centravanti, in conferenza, ha sottolineato l’impatto positivo del ritorno di Lukaku e la possibilità di coesistere sul campo.

“Credo che per la squadra sia un boost enorme il ritorno di Lukaku. Penso che possiamo giocare insieme benissimo, ha già dimostrato in precedenza che sa giocare sia da solo che insieme a un altro attaccante”.

Hojlund conosce il valore del compagno e riconosce la sua capacità di adattarsi a contesti diversi, anche in un attacco a due. Nel suo intervento, l’attaccante danese ha richiamato anche esperienze personali e ha aggiunto:

“Ho giocato anche con un altro attaccante, so giocare anche a due punte”.

Per il Napoli, valutare questa opzione significa ampliare le soluzioni in fase offensiva, soprattutto in un calendario fitto tra Serie A e impegni europei.

Poi sulla partita ha aggiunto:

“Conosco il Copenaghen e so che hanno un modo di giocare aggressivo, non staranno ad aspettarci e quindi sarà una partita molto intensa”.

E sugli infortuni in squadra: