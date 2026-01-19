Mercato Napoli, Di Marzio mette in chiaro tutto! Annuncio su Lookman e non solo

Le ultime ore del Napoli sono state piuttosto intense sotto il punto di vista del mercato. Tra uscite ormai vicine alla fumata bianca e potenziali entrate da stabilire, il direttore sportivo Giovanni Manna intende sistemare la rosa per mantenere alta la competitività nell’immediato ed in prospettiva. Oltre agli addii di Lucca e Noa Lang sempre più prossime alla realtà, si è parlato tanto dei possibili nuovi innesti, con nomi intriganti come En-Nesyri, Maldini e Lookman esaminati sotto ogni punto di vista.

Cessioni in vista per il Napoli: il punto di Gianluca Di Marzio

Nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sui nomi più chiacchierati in casa Napoli per ciò che riguarda le operazioni in uscita.

Pochi dubbi riguardo Noa Lang, dato ormai per partente direzione Galatasaray. Per quanto concerne Lorenzo Lucca, il club azzurro intende cederlo e ha definito i dettagli con il Nottingham Forest sulla base di un prestito con diritto di riscatto: si attende soltanto l’ok definitivo del calciatore.

Il giornalista ha dichiarato:

“Lang andrà via, questo è scontato. Sia lui che Lucca sono in chiusura con il Galatasaray ed il Nottingham (sempre se Lucca darà l’ok) in prestito e il Napoli potrà fare due operazioni in entrata. Ovviamente ci sono condizioni da stabilire e di certo non Lookman, sempre che l’Atalanta non impazzisce e dia Lookman in prestito. Conte è stato uno dei primi a spingere per la cessione di Lang e Lucca, e al di là del rendimento a lui non sono piaciuti determinati atteggiamenti e modi di essere, Conte è un tecnico esigente che pretende determinati presupposti e da loro non ha avuto quegli impulsi ai suoi stimoli”.

Di Marzio mette chiarezza sul mercato in entrata del Napoli: i nomi in questione

Sulle operazioni in entrata, Gianluca Di Marzio ha dato spunti interessanti riguardo tre piste. Si è a lungo parlato di Daniel Maldini, come possibile rinforzo offensivo sulle fasce, o di colpi quasi a sorpresa come En-Nesyri o addirittura Ademola Lookman, ma il giornalista rimane piuttosto scettico a riguardo.

Secondo Di Marzio infatti, il Napoli non avrebbe affondato per questi profili e sta lavorando per trovare il nome ideale, magari mediante un lavoro sottotraccia di Manna in comune accordo con Conte.