Addio Lang, filtrano novità importanti! Spuntano cifre e formula della cessione

La breve esperienza di Noa Lang al Napoli sembra essere giunta al termine. Dopo giorni di trattative, l’esterno olandese avrebbe deciso di accettare la proposta del Galatasaray. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club turco ha avanzato un’offerta che prevede il prestito con diritto di riscatto e il trasferimento potrebbe essere ufficializzato già nei prossimi giorni.

Lang al Galatasaray, accordo a un passo

Il Galatasaray, secondo Alfredo Pedullà, ha avanzato un’offerta da 2 milioni di euro per il prestito fino a giugno, con 30 milioni per il diritto di riscatto. La trattativa è ora a un passo dalla conclusione.

La formula del prestito con diritto di riscatto sembrerebbe essere ormai stata accettata da Lang e dal Napoli. Le parti stanno limando gli ultimi dettagli, ma l’accordo appare quasi certo.