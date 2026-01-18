Ultim’ora Napoli, si sbloccano le cessioni? C’è l’annuncio di mercato

Il mercato del Napoli può finalmente entrare nel vivo. Le prossime ore si annunciano decisive per due operazioni in uscita che potrebbero sbloccare l’intera strategia invernale del club. Noa Lang e Lorenzo Lucca sono al centro di trattative avanzate con club esteri, con formule e cifre che ormai sembrerebbero essere definite in gran parte dei dettagli. La dirigenza azzurra lavora con cautela, ma l’impressione è che le strade siano quasi già tracciate.

Lang vicino al Galatasaray

Come riportano Matteo Moretto e Fabrizio Romano e come sottolineato anche da Di Marzio, Napoli e Galatasaray sono in trattativa avanzata per Noa Lang.

L’esterno olandese è pronto a partire tramite la formula del prestito, con opzione di riscatto. Restano da definire solo la cifra del riscatto e le modalità per attivarla.

Le parti discutono gli ultimi dettagli, ma la sensazione è che l’operazione sia ormai indirizzata verso la chiusura, con il giocatore pronto a iniziare una nuova esperienza in Turchia.

Lucca nel mirino del Nottingham Forest

Per Lorenzo Lucca, invece, si è mosso con decisione il Nottingham Forest. Il club inglese ha presentato un’offerta chiara: un milione di euro per il prestito fino a giugno e 35 milioni per il diritto di riscatto, senza obbligo.

Una proposta che il Napoli sta valutando con attenzione, consapevole dell’importanza economica dell’operazione e delle prospettive future legate all’attaccante.