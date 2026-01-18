Ultim’ora Napoli, si sbloccano le cessioni? C’è l’annuncio di mercato

Home ->

Il mercato del Napoli può finalmente entrare nel vivo. Le prossime ore si annunciano decisive per due operazioni in uscita che potrebbero sbloccare l’intera strategia invernale del club. Noa Lang e Lorenzo Lucca sono al centro di trattative avanzate con club esteri, con formule e cifre che ormai sembrerebbero essere definite in gran parte dei dettagli. La dirigenza azzurra lavora con cautela, ma l’impressione è che le strade siano quasi già tracciate.

Lang vicino al Galatasaray

Come riportano Matteo Moretto e Fabrizio Romano e come sottolineato anche da Di Marzio, Napoli e Galatasaray sono in trattativa avanzata per Noa Lang.

L’esterno olandese è pronto a partire tramite la formula del prestito, con opzione di riscatto. Restano da definire solo la cifra del riscatto e le modalità per attivarla.

Noa Lang potrebbe partire
Noa Lang in campo con la maglia del Napoli (AnsaFoto) SpazioNapoli.it

Le parti discutono gli ultimi dettagli, ma la sensazione è che l’operazione sia ormai indirizzata verso la chiusura, con il giocatore pronto a iniziare una nuova esperienza in Turchia.

Lucca nel mirino del Nottingham Forest

Per Lorenzo Lucca, invece, si è mosso con decisione il Nottingham Forest. Il club inglese ha presentato un’offerta chiara: un milione di euro per il prestito fino a giugno e 35 milioni per il diritto di riscatto, senza obbligo.

Una proposta che il Napoli sta valutando con attenzione, consapevole dell’importanza economica dell’operazione e delle prospettive future legate all’attaccante.

Alessia Gentile

