Calciomercato Napoli, destinazione shock per Lucca: la notizia ha spiazzato tutti

Il probabile addio di Lorenzo Lucca al Napoli continua ad essere uno dei temi caldi del calciomercato invernale. L’attaccante ex Udinese è ormai finito ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte, ed ora è al centro di diverse voci di mercato che lo vedono sempre più lontano dal capoluogo campano. Diversi club europei ed italiani hanno mostrato interesse: l’ultimo, in ordine cronologico, è stato il Pisa.

Napoli, il Pisa pensa al ritorno Lucca: la situazione

Nel corso di Calciomercato – L’Originale in onda su Sky Sport, in collegamento nel pre-partita di Pisa-Atalanta, per Lorenzo Lucca è emersa una pista che porta proprio al club toscano.

Una soluzione che avrebbe anche un forte valore simbolico, considerando che il ragazzo ha già indossato la maglia nerazzurra qualche anno fa. Il Pisa è alla ricerca di un attaccante, vista l’imminente cessione di M’Bala Nzola, e valuta l’ipotesi di riportare in Toscana il gigante italiano per rilanciarlo e garantirgli continuità.

Di Marzio sul futuro di Lucca: “Ha offerte importanti, ma Pisa lo riaccoglierebbe”

A fare chiarezza sulla situazione è stato Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

Il nome di Lucca circola a Pisa, che cerca un attaccante. Lui ci ha già giocato a Pisa. Al momento ha offerte più importanti come Besiktas, Nottingham e Al Hilal, ma il Pisa lo accoglierebbe a braccia aperte per dargli la possibilità di giocare e ritrovarsi. Magari anche per ritrovare la maglia della Nazionale italiana. Se dovesse arrivare la riapertura di Lucca, il Pisa sarebbe pronto ad accoglierlo

Poco dopo l’intervento del giornalista, sempre a Sky Sport, ha parlato Giovanni Corrado, amministratore delegato del Pisa, che ha commentato così le dichiarazioni: