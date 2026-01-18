Napoli-Lucca, un ostacolo può far saltare tutto: arriva l’annuncio di Romano!

Oltre che su Noa Lang, in casa Napoli gli occhi sono inevitabilmente puntati anche su Lorenzo Lucca. L’attaccante non ha mai ‘stretto’ fino in fondo con i tifosi azzurri e con l’intero ambiente partenopeo, motivo questo per il quale potrebbe dire addio già con il mercato di gennaio. La trattativa per un’eventuale partenza è stata avviata col Nottingham Forrest ma attenzione al possibile ostacolo: di seguito tutti i dettagli.

Napoli-Lucca, ecco cos’ha dichiarato Romano sull’operazione

Fabrizio Romano, tramite il suo canale ‘YouTube’, ha fatto sapere che:

“Accordo di massima con il Nottingham Forrest per Lorenzo Lucca. La trattativa è stata intavolata direttamente con la società inglese, per un 1 milione più ingaggio pagato da loro. Il tutto unito al diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Il Napoli ha già da l’ok, ma ora deve decidere il giocatore”.

Ma proprio sotto questo punto di vista, Romano ha anche aggiunto che: