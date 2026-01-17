Sorpresa Napoli, novità di mercato improvvisa: pronti 25 milioni per l’addio immediato

Il futuro di Noa Lang al Napoli potrebbe essere deciso a breve. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’esterno offensivo olandese è uno dei nomi più caldi sul mercato in uscita e potrebbe lasciare il club azzurro nei prossimi giorni. Non si parla di prestito, perché a quelle condizioni non ci sarebbero margini. L’ipotesi più concreta porta al Galatasaray, pronto a muoversi con un’offerta importante, mentre sullo sfondo restano anche alcuni club di Premier League.

Il Galatasaray spinge per Lang

La novità principale riguarda l’interesse concreto del Galatasaray, disposto a presentare un’offerta superiore ai 25 milioni di euro per portarsi a casa il calciatore olandese a titolo definitivo. Secondo Alfredo Pedullà, è quindi proprio il club turco quello che al momento sta insistendo di più per Noa Lang, con la volontà di arrivare fino in fondo all’operazione. I contatti sono fitti, anche se non si è ancora entrati nella fase decisiva dell’affare.

Premier League sullo sfondo

L’interesse per Lang non si limita alla Turchia. Nelle scorse ore ci sono stati sondaggi anche da parte di Bournemouth, Crystal Palace e Fulham. Club che seguono con attenzione l’evolversi della situazione, pur senza aver ancora affondato il colpo. Il Napoli prende atto del quadro e valuta tutte le opzioni, consapevole che una cessione a titolo definitivo potrebbe rappresentare un’opportunità importante anche sul piano economico.

Situazione in evoluzione

Al momento non si può parlare di trattativa avanzata, ma i segnali sono chiari. I contatti sono continui e presto la situazione potrebbe entrare nel vivo. Molto dipenderà dalla proposta formale del Galatasaray e dalle valutazioni finali del Napoli. Noa Lang resta in bilico, con il mercato pronto a offrire nuove soluzioni e il club azzurro chiamato a scegliere il momento giusto per prendere una decisione definitiva.