Asse Napoli-Roma, c’è l’offerta per un azzurro: ore caldissime

La Roma accelera su Noa Lang. L’esterno olandese, arrivato a Napoli la scorsa estate per una cifra importante, è diventato in pochi giorni uno dei nomi più caldi del mercato invernale. Una situazione che fino a qualche settimana fa sembrava improbabile, ma che oggi appare concreta. Le gerarchie sono cambiate e il suo spazio si è ridotto, aprendo scenari nuovi e inattesi.

Lang scivola nelle gerarchie, il Napoli apre

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Noa Lang è ora in uscita. Un passaggio netto, che nasce da un progressivo arretramento nelle scelte tecniche e da valutazioni di mercato precise.

“Non sembrava possibile fino a qualche settimana fa, ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato ed è scivolato gradualmente sempre più in basso nelle gerarchie”.

Il Napoli lo ha acquistato a luglio per 27 milioni più 3 di bonus e oggi chiede una cifra simile, 27 milioni senza bonus, per rientrare dall’investimento e muoversi sul mercato a saldo zero.

Roma, concorrenza estera e i nodi economici

La Roma si è inserita con decisione, ma non è sola. Sul giocatore è forte anche l’interesse del Galatasaray, mentre dalla Premier League osserva il Bournemouth dell’ex direttore sportivo romanista Tiago Pinto.

I giallorossi, dopo aver speso 52 milioni per Vaz e Malen, non possono permettersi un nuovo investimento diretto da 27 milioni senza un riscatto differito. Tra i due club – tra l’altro – si è tornati a parlare di Evan Ferguson, che resta nel mirino dei partenopei insieme a En-Nesyri.

La volontà del giocatore sarà decisiva

Nulla è escluso. Il mercato è appena entrato nel vivo e a questo punto giocherà un ruolo decisivo anche la volontà di Lang. Progetti tecnici, visibilità e prospettive personali peseranno quanto le cifre.

Il suo nome è diventato improvvisamente centrale. In una finestra di gennaio spesso di cautela, la sua situazione racconta come il mercato possa cambiare direzione in poche settimane, lasciando spazio a scelte che vanno oltre i numeri.