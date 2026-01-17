Napoli scatenato, ritorno di fiamma per un esterno e nuovo obiettivo in Serie A: l’annuncio

Il Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato, seguendo più profili ma mantenendo una linea chiara. Ogni operazione, in questa fase, è legata al principio del saldo zero, che condiziona tempi e scelte senza bloccare il lavoro di osservazione.
Da Sterling a Maldini, idee che restano vive
Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, tra i nomi seguiti dagli azzurri c’è ancora Raheem Sterling. Un interesse mai scomparso dall’estate, ma legato a condizioni precise. Attenzione anche su Maldini, profilo apprezzato ma per il quale si attende prima una cessione o un accordo favorevole.
Senza uscite, il Napoli non intende accelerare. La strategia resta prudente e coerente.
Fortini entra nel mirino del Napoli
Non solo la Roma. Anche il Napoli segue Fortini, laterale della Fiorentina che in questa prima parte di stagione si è messo in luce in Serie A.
Il suo profilo viene considerato compatibile con le esigenze tecniche ed economiche del club, soprattutto in uno scenario di mercato controllato.
Olivera e l’asse con il Nottingham
La possibile cessione di Mathías Olivera al Nottingham potrebbe sbloccare l’operazione Fortini, consentendo al Napoli di rispettare il vincolo del saldo zero.
Per gli altri obiettivi, invece, la linea è chiara. Prima vendere, poi intervenire. Il Napoli osserva e attende, senza forzare i tempi.