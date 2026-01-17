Mercato Napoli, il Nottingham fa sul serio: nel mirino due calciatori!

Il Nottingham torna a muoversi con decisione sul mercato italiano. Due i nomi finiti nuovamente sul tavolo del club inglese, entrambi seguiti con attenzione. Da una parte Lorenzo Lucca, dall’altra Mathías Olivera. Situazioni diverse, ma accomunate da scelte imminenti.

Lucca, pressing inglese e risposta attesa

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, Il Nottingham è tornato forte su Lucca. L’attaccante del Pisa è al centro di un nuovo pressing, ma il club toscano non intende trascinare la situazione a lungo.

Per ritrovare serenità, Lucca darà una risposta entro una settimana. Una decisione utile anche al Pisa, che vuole programmare senza restare bloccato per mesi.

Olivera vuole spazio, il Napoli ascolta

Il NottinghamForest prepara un’offerta per Mathías Olivera. L’esterno del Napoli vuole giocare di più e cerca maggiore continuità.

Il Napoli valuta. Davanti a una proposta congrua e alla volontà del giocatore, il dialogo potrebbe aprirsi nei prossimi giorni.

Settimana chiave per due destini

I prossimi giorni saranno decisivi. Lucca è atteso da una scelta chiara, mentre per Olivera si aspetta un primo passo ufficiale del club inglese.

Il mercato accelera e il tempo diventa centrale. Quando le decisioni arrivano, spesso non concedono repliche.